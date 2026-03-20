В Киеве на Подоле начали демонтаж скандального Колеса обозрения. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
456
В Киеве на Контрактовой площади начали демонтаж 43-метрового Колеса обозрения. В декабре 2025 года его эксплуатация была запрещена из-за неудовлетворительного технического состояния.

Соответствующие фото и видео на своей странице в соцсети Facebook опубликовал Виталий Селик. Недавно суд снял арест с аттракциона.

Что известно

"На Контрактовой площади начали демонтаж 43-метрового колеса обозрения. Такую информацию сообщил один из рабочих, который демонтирует декоративную подсветку на колоннах", – говорится в сообщении.

Селик добавил, что конструкция стоит на Подоле с декабря 2017 года.

Напомним, в Киеве правоохранители в судебном порядке остановили работу Колеса обозрения на Контрактовой площади. На сам аттракцион согласно решению – наложен арест. На опубликованных правоохранителями фото было видно, что аттракцион опирается на гнилые деревянные брусья.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Киева нарабатывают решение по урегулированию статуса колеса обозрения, установленного на Контрактовой площади. Суд отменил арест объекта и запрет его эксплуатации из-за неудовлетворительного технического состояния аттракциона.

