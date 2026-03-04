Суд отменил арест Колеса обозрения на Подоле в Киеве: в КГГА рассказали, что будет с аттракционом

Власти Киева нарабатывают решение по урегулированию статуса колеса обозрения, установленного на Контрактовой площади. Суд отменил арест объекта и запрет его эксплуатации из-за неудовлетворительного технического состояния аттракциона.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба ведомства. Он не работает с начала января.

Так, городские власти Киева прорабатывают правовые механизмы урегулирования статуса колеса обозрения на Контрактовой площади. Речь идет о решении, которое позволит привести объект на Подоле в соответствие с требованиями законодательства, строительных норм и стандартов безопасности.

"Для города принципиально, чтобы объект, который расположен в центре столицы, работал исключительно в правовом поле и отвечал всем требованиям безопасности. Именно поэтому сейчас прорабатываем правовые механизмы урегулирования статуса колеса обозрения на Контрактовой площади", – отметил Мондриевский.

Чиновник уточнил, что суд отменил арест колеса обозрения на Подоле и запрет его эксплуатации из-за неудовлетворительного технического состояния аттракциона. В то же время судебные процессы продолжаются.

По его словам, дальнейшее функционирование аттракциона возможно только при условии полного соответствия законодательству и техническим требованиям. Сейчас идет работа над взвешенным решением, которое позволит урегулировать статус объекта и обеспечить безопасность посетителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители в судебном порядке остановили работу Колеса обозрения на Контрактовой площади. На сам аттракцион согласно решению – наложен арест.

