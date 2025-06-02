В Киеве на Почайне заметили большого лося. Видео

В Оболонском районе Киева в понедельник, 2 июня, вблизи станции метро "Почайна" утром заметили лося. Животное бегало между машинами, едва не цепляя их.

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Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Как он оказался посреди города, неизвестно.

"В Киеве на Почайне заметили большого лося", – говорится в сообщении.

На опубликованной записи можно увидеть, как животное бегало между машинами, едва не цепляя их Кроме того, лося также видели неподалеку Северного моста на парковке одного из ТРЦ.

Напомним, киевские зоорятувальники пришли на помощь собаке и ее щенкам, которые оказались в подземной ловушке. Животное прокопало длинный тоннель и сделало в конце яму, родило там, но проход завалило землей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева зоорятувальники пришли на помощь котику. Четвероногий застрял в окне, которое было открыто в режиме проветривания, и не смог самостоятельно вылезти.

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