В Киеве на Оболони неизвестный поджег машину военного. Подробности и фото

В Оболонском районе Киева неизвестный поджег автомобиль Mitsubishi L200 военного, который сейчас находится в районе выполнения боевых задач. Машина заходилась в городе для проведения ремонтных работ.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил Павел Якимчук. Сейчас делом занялись правоохранители.

Что известно

"Эта машина проехала много где и много видела (ей реально тоже УБД можно давать). После моего ранения ребята пригнали ее на Киев, потому что она нуждалась в ремонте", – рассказал Якимчук.

Защитник Украины добавил, что пока он находился в районе выполнения боевых задач, а Mitsubishi L200 ожидал на запчасти и дальнейший ремонт, неизвестный подожгли машину, которая находилась на Оболони в Киеве.

Поджоги в столице

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который поджег релейный шкаф железной дороги в Днепровском районе. Злоумышленник действовал по заказу вражеских спецслужб.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, поджег почтовое отделение в Деснянском районе. Свои действия злоумышленник объяснил тем, что выполнял задание спецслужбы.

