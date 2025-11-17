УкраїнськаУКР
По заказу спецслужб РФ устроил диверсию на железной дороге: в Киеве суд вынес приговор злоумышленнику. Фото

Дмитрий Кропивницкий
В Киеве суд вынес приговор мужчине, который поджег релейный шкаф железной дороги в Днепровском районе. Злоумышленник действовал по заказу вражеских спецслужб.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Преступнику назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Действовал по заказу российских спецслужб

По словам правоохранителей, в декабре прошлого года к ним поступило сообщение о поджоге электрощитовой на железной дороге в Днепровском районе Киева.

Тогда оперативники совместно с работниками СБУ в течение нескольких часов установили и разыскали поджигателя. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель, который решил подзаработать, выполнив задание от вражеских спецслужб.

"Правоохранители установили, что злоумышленник действовал по указанию кураторов, которые пообещали ему заплатить за выполненное "задание". Он поджег релейный шкаф возле железнодорожной станции и снял свои действия как доказательство выполненной "работы". Впрочем, обещанных денег так и не получил", – уточнили в полиции.

Следователи задержали поджигателя и сообщили ему о подозрении по факту диверсии, совершенной в условиях военного положения (по ч. 2 ст.113 Уголовного кодекса Украины). На днях Днепровский суд столицы признал мужчину виновным и назначил наказание.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали юношу, который, по информации следствия, поджег автомобили возле АЗС в Оболонском районе. Злоумышленник действовал по заказу вражеских спецслужб.

