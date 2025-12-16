Поджег отделение 'Укрпочты', выполняя задание 'правоохранителя': в Киеве задержали злоумышленника. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, поджег почтовое отделение в Деснянском районе. Свои действия злоумышленник объяснил тем, что выполнял задание спецслужбы.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры.

Поджог почтового отделения

По словам правоохранителей, они получили сообщение о пожаре в почтовом отделении на Лесном проспекте. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что возгорание произошло в результате умышленного поджога.

Полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 25-летний уроженец города Житомир, который приехал в Киев на заработки и работал автослесарем в местной автомастерской.

"Друг подозреваемого познакомился в социальных сетях с девушкой и собирался на встречу к ним. Впоследствии ему позвонили и сообщили, что новая знакомая задержана СБУ за сотрудничество со спецслужбами России, а еще один сообщник девушки работает на одном из отделений "Укрпочты". Поэтому молодой человек по заданию украинских спецслужб должен поджечь помещение, где работает российский агент", – уточнили в прокуратуре

Отмечается, что мужчина согласился и попросил своего 25-летнего товарища помочь ему. По прибытию на место последний облил входные двери отделения почты горючей смесью и поджег их. По факту поджога начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

