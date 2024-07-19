В Киеве на месяц закроют столичный фуникулер: что известно

В Киеве с понедельника, 22 июля, на ежегодный плановый ремонт закроют столичный фуникулер. Работы продлятся до 26 августа.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В частности, специалисты проведут сокращение троса.

"С 22 июля по 26 августа фуникулер закроют на ежегодный плановый ремонт", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что специалисты отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный зал. Будет проведено сокращение троса, специалисты обследуют контактную сеть и шпалы и частично их заменят и выполнят текущий ремонт вагонов.

"Перед запуском работы фуникулера специалисты проведут статические и динамические испытания под нагрузкой", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение поездов по обновленной "синей" ветке метро запустят осенью. Он заверил, что работы продолжаются круглосуточно.

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