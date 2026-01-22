В Киеве пожар распространился на несколько этажей дома: среди спасенных – ребенок. Фото и видео

В Голосеевском районе Киева возник пожар в квартире пятиэтажного дома. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли четырех человек, среди которых один ребенок.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, 21 января в 22:13 к ним поступило сообщение о пожаре на улице Деловая. На месте происшествия было установлено, что возгорание возникло в квартире на первом этаже пятиэтажки с распространением огня на второй этаж.

"Во время тушения пожара, с верхних этажей пожарные спасли 4 человек, среди них одного ребенка. Два человека были переданы медикам для госпитализации", – уточнили в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что в уже 22 января, в 1:14, пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров. К счастью, никто не погиб.

