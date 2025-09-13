В Киеве на Кольцевой дороге произошел масштабный пожар на СТО. Подробности и фото
В Соломенском районе Киева поздно вечером произошел масштабный пожар на территории станции технического обслуживания автомобилей. Спасатели около 1,5 часа тушили огонь на площади 100 квадратных метров.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.
Что известно
По словам спасателей, 12 сентября в 22:14 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в Соломенском районе на Кольцевой дороге.
На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что возгорание произошло на первом этаже, двухэтажного помещения станции технического обслуживания.
"В 23:43 пожар ликвидировали на площади 100 квадратных метров. К ликвидации привлекались 20 спасателей и 5 единиц техники. В результате пожара пострадавших нет", – уточнили в пресс-службе.
