В Киеве на дорогах образовались утренние пробки: где затруднено движение авто. Карта

В Киеве в среду, 17 апреля, движение транспорта усложнили многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и на левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробки возникли на проспектах Романа Шухевича, Степана Бандеры, на участке от улицы Елены Телиги и до Караваевых дач. Тянет транспорт на улицах Миропольской и Братиславской (ДТП) в сторону станции метро "Черниговская", на проспектах Леонида Каденюка и Соборности (от Соцгорода) в сторону правого берега столицы. Тяжело едут машины на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста), а также на Броварском и Воскресенском проспектах.

Как всегда тянется авто на Берестейском проспекте (от въезда в город и до Галицкой площади), бульваре Тараса Шевченко, медленно едут машины на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара (сплошная пробка на участке от Кольцевой дороги и до Индустриального путепровода), а также на улице Борщаговской.

Есть проблемы с движением авто на проспектах Академика Глушкова (от въезда в город и до ВДНХ); Голосеевском (от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская"), а также на улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") и бульваре Леси Украинки.

Традиционная пробка находится на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов в сторону Севастопольской площади). Тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны), а также затруднено движение на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины (в сторону проспекта Берестейского) и на улице Вячеслава Чорновила (у сторону Лукьяновки), а также на улицах Семена Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 16 апреля, на улице Братиславской произошла авария с участием мусоровоза и двух маршрутных автобусов. Предварительно есть пострадавшие среди пассажиров маршруток.

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