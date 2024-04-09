В Киеве на дорогах образовались утренние пробки: где затруднено движение авто. Карта

В Киеве во вторник, 9 апреля, на дорогах столицы образовались многочисленные утренние пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и на левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данныеGoogle Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Утренняя пробка образовалась на проспектах Романа Шухевича (ДТП и ремонт Северного моста), частично на Степана Бандеры, тянутся авто на улице Елены Телиги до пересечения с улицей Ольжича, есть проблемы на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", на проспектах Каденюка и Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода до Печерского путепровода). Тянутся авто на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда на Дарницком мосту), а также на проспектах Броварском и Воскресенском.

Есть пробка на участке от Берестейского проспекта (от поселка Чайки и до станции "Берестейская, а также от КПИ и до Галицкой площади), тянется авто на бульваре Тараса Шевченко (до Бессарабской площади), есть пробка на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара (несколько ДТП на участке от Кольцевой дороги и до Медгородка), а также на улице Борщаговской.

Есть проблемы с движением авто на проспекте Академика Глушкова (от въезда в город) и до ВДНХ и от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская" (улица Васильковская – ситуация не лучше), а также на отдельных участках улицы Большой Васильковской ( к станции метро "Олимпийская"). Есть пробки на отдельных участках Большой Окружной дороги.

Как всегда, тяжело двигаются машины на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и до улицы Гаванской), есть традиционная тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и на отдельный участок до Александровской слободки). Тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны), а также частично затруднено движение на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины (в сторону проспекта Берестейского) и на улице Вячеслава Чорновила, а также на Семена Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в понедельник, 8 апреля, при попытке эвакуации из спецтранспорта упал автомобиль Volkswagen, припаркованный с нарушением ПДД. Событие произошло возле остановки общественного транспорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!