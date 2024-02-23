В Киеве на дорогах образовались утренние пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в пятницу, 23 февраля, на основных дорогах зафиксировали утренние пробки. В частности, проблемы есть на всех основных проспектах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Большая пробка возникла на участке дороги от проспекта Романа Шухевича и до станции метро "Шулявская", а также на проспектах Воздушных сил Украины (в направлении Берестейского проспекта), Академика Глушкова и Голосеевском (в направлении станции метро "Лыбидская").

Серьезные проблемы с движением авто на улице Набережно-Рыбальской (из-за ДТП от озера Вербное и Гаванского моста включительно). Пробка на проспекте Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгородка и до моста Патона включительно).

Есть некоторые трудности с движением транспорта на Большой Окружной дороге, проспекте Валерия Лобановского (в районе Совских прудов в сторону Севастопольской площади). Кроме того, пробки есть на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская", и от КПИ и до центра).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить адвоката, который во время комендантского часа вблизи блокпоста сбил военнослужащего. От полученных травм последний погиб на месте ДТП.

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