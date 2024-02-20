В Киеве на дорогах образовались утренние пробки: где не проехать. Карта

В Киеве во вторник, 20 февраля, утром на дорогах города возникло несколько крупных пробок. В частности, проблемы с движением есть на всех столичных мостах.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Утром проблемы с движением транспорта зафиксировали на проспектах Романа Шухевича и Степана Бандеры (в сторону Почайны), в начале улицы на улице Набережно-Рыбельской (от озера Вербное до поворота на улицу Электриков – в сторону Подола), проспекте Соборности в сторону правого берега столицы.

Кроме того, тяжело двигаются автомобили на нескольких участках улицы Елены Телиги, Вадима Гетьмана, медленно едут машины на проспектах Берестейском (в сторону центра), Валерия Лобановского (в сторону Севастопольской площади).

Пробки также есть на проспектах Академика Глушкова и Голосеевском, улице Васильковской, в центре столицы, а также на разных участках Кольцевой дороги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева во вторник, 13 февраля, коммунальщики начали демонтаж МАФов возле станции метро "Почайна". Торговые точки простояли на этой локации более 25 лет.

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