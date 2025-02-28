В Киеве на Дарницком мосту произошло тройное ДТП, возникла большая пробка. Подробности и видео

В Киеве в пятницу, 28 февраля, на Дарницком мосту произошла авария с участием трех легковушек. В результате ДТП образовалась большая пробка.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

Так, на Дарницком мосту, на съезде в сторону Приднепровского шоссе, утром 28 февраля произошла авария с участием трех легковых автомобилей. Машины получили повреждения разной степени – пока информация о пострадавших не поступала.

Стоит добавить, что из-за ДТП на этом участке дороги образовалась большая пробка, которая начинается почти с пересечения улицы Петра Радзиня и проспекта Петра Григоренко в сторону правого берега города.

Напомним, в Печерском районе Киева в среду, 26 февраля, у маршрутки на въезде на мост Патона во время движения отвалилось колесо. В результате ЧП образовалась большая пробка на бульваре Михновского в сторону левого берега столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева легковушка на скорости протаранила светофор, а затем въехала в металлическое ограждение. Как выяснилось, у водителя были признаки алкогольного опьянения.

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