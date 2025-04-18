В Киеве на Дарнице во время строительства дороги обнаружили взрывоопасный 'сюрприз'. Подробности и фото

В Дарницком районе Киева рабочие при строительстве дороги обнаружили артиллерийский снаряд. Чтобы удалить взрывоопасную находку на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

По словам саперов, событие произошло в четверг, 17 апреля, в Дарницком районе столицы. Во время строительства дороги работники увидели ржавый металлический предмет, похожий на боеприпас.

"Прибыв на место происшествия, пиротехники установили, что это артиллерийский снаряд калибра 122 мм времен Второй мировой войны. Снаряд саперы изъяли и транспортировали для дальнейшего уничтожения", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Броварском районе Киевщины во время проведения дорожных работ работники обнаружили минометную мину. Чтобы обезвредить опасную находку, на место вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области фермер во время полевых работ обнаружил реактивный снаряд системы залпового огня "Град". Чтобы обезвредить боеприпас, на место вызвали саперов.

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