В Киевской области фермер во время полевых работ нашел реактивный снаряд от 'Града'. Фото и подробности

В Бучанском районе Киевской области фермер во время полевых работ нашел реактивный снаряд системы залпового огня "Град". Чтобы обезвредить боеприпас, на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

По словам пиротехников, в Бучанском районе во время проведения сельскохозяйственных работ на поле фермер увидел предмет, похожий на снаряд.

"Прибыв на место происшествия, пиротехническим расчетом ГСЧС Украины был обнаружен и изъят реактивный снаряд калибра 122 мм от БМ-21 "Град". В результате дополнительного обследования прилегающей территории саперы не обнаружили других опасных находок", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области местный житель обнаружил в селе боевую часть реактивного снаряда. Боеприпас был изъят для дальнейшего уничтожения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевщины во время проведения дорожных работ работники обнаружили минометную мину. Чтобы обезвредить опасную находку, на место вызвали саперов.

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