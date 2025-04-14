Под Киевом работники во время дорожных работ обнаружили мину. Подробности и фото

В Броварском районе Киевщины во время проведения дорожных работ работники обнаружили минометную мину. Чтобы обезвредить опасную находку, на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе местной патрульной полиции. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

По словам пиротехников, в поселке Большая Дымерка Киевской области, во время проведения дорожных работ работники наткнулись на подозрительный предмет, похожий на снаряд.

"На место происшествия саперы ГСЧС Украины. Специалисты установили, что найденный предмет – это минометная мина калибра 82 мм, оставшаяся со времен Второй мировой войны", – уточнили в пресс-службе.

Взрывоопасную находку изъяли и вывезли на специальный полигон для уничтожения.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области местный житель обнаружил в селе боевую часть реактивного снаряда. Боеприпас был изъят для дальнейшего уничтожения.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевщины на льду водоема местные жители заметили обломки российского дрона. Чтобы удалить находку, на место вызвали саперов-водолазов.

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