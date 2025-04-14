Под Киевом работники во время дорожных работ обнаружили мину. Подробности и фото
В Броварском районе Киевщины во время проведения дорожных работ работники обнаружили минометную мину. Чтобы обезвредить опасную находку, на место вызвали саперов.
Об этом сообщили в пресс-службе местной патрульной полиции. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.
По словам пиротехников, в поселке Большая Дымерка Киевской области, во время проведения дорожных работ работники наткнулись на подозрительный предмет, похожий на снаряд.
"На место происшествия саперы ГСЧС Украины. Специалисты установили, что найденный предмет – это минометная мина калибра 82 мм, оставшаяся со времен Второй мировой войны", – уточнили в пресс-службе.
Взрывоопасную находку изъяли и вывезли на специальный полигон для уничтожения.
Напомним, в Бучанском районе Киевской области местный житель обнаружил в селе боевую часть реактивного снаряда. Боеприпас был изъят для дальнейшего уничтожения.
Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевщины на льду водоема местные жители заметили обломки российского дрона. Чтобы удалить находку, на место вызвали саперов-водолазов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!