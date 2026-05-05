В Киеве мужчина в лесу во время прогулки нашел 'Шахед' с уцелевшей боевой частью. Фото и видео

В Деснянском районе Киева мужчина во время прогулки в лесу обнаружил дрон-камикадзе с уцелевшей боевой частью. Чтобы изъять "находку" на место вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

По словам правоохранителей, в понедельник, 4 мая, к правоохранителям поступило сообщение от жителя Деснянского района о том, что во время прогулки на окраине леса он обнаружил вражеский беспилотник. На место происшествия немедленно прибыли патрульные полицейские и огородили территорию, на которойнаходились обломки БпЛА с боевой частью.

"Следственно-оперативная группа территориального управления полиции задокументировала очередное преступление российской федерации, а взрывотехники столичного главка полиции перевели боеприпас в безопасное состояние, после чего изъяли для дальнейшего контролируемого уничтожения на специализированном полигоне", – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что по предварительным данным, обнаруженные обломки – это беспилотный летательный аппарат типа "Герань-2", который страна-террорист РФ запустила на территорию Украины во время комбинированной атаки.

Shahed-136, или "Герань-2" (так его называют в армии РФ), – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

