В Киеве мужчина с кулаками напал на школьников, а затем скрылся. Подробности и фото

В Шевченковском районе Киева мужчина возле жилого комплекса напал на двух школьников – одного толкнул, а другого избил. Нарушителя задержали и сообщили ему о подозрении.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что в Шевченковском районе Киева на улице Вавиловых неизвестный с кулаками набросился на двух подростков. На место оперативно прибыл наряд патрульной полиции.

Следователи выяснили, что 28-летний правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Возле жилого комплекса он подошел к двум несовершеннолетним мальчикам, толкнул одного из них, а затем ударил другого кулаком в лицо. В результате противоправных действий 15-летний школьник получил легкие телесные повреждения.

"Правоохранители разыскали нападавшего вблизи места происшествия и задержали в порядке статьи 298-2 УПК Украины", – уточнили в пресс-службе.

По факту хулиганства (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали 18-летнюю жительницу Киева, которая напала на военного и травмировала его. Пьяная злоумышленница из-за замечания ударила солдата бутылкой по голове.

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