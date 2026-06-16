Блог | С каким конечным счетом побеждали последние 50 лет президенты США
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Как известно, в Соединённых Штатах президента избирает не народ непосредственно, а Колегия выборщиков.
Далее текст на языке оригинала
В цій Колегії кожний штат має певну кількість членів залежно від його населення, і всі її члени від кожного штату мають голосувати так, як проголосувала більшість населення – хоча б і мінімальна – саме цього штату.
Тобто переможець у штаті отримує всі (а не пропорційні) голоси виборців від нього.
Внаслідок цього підсумкову більшість голосів Колегії може отримати не той, за кого була більшість населення країни, а його суперник, як це й відбувалося кілька разів – останні в 2000 і 2016 роках.
Ця складна й абсолютно унікальна система пов’язана з певною самостійністю штатів, перемога в яких відповідно має самостійне значення, а не просто увіллється в загальний підрахунок.
От з якою перевагою в Колегії перемагали своїх суперників американські президенти (Д – демократи, Р – республіканці) останні п’ятдесят років:
1976 Картер Д – Форд Р 297:240
1980 Рейган Р – Картер Д 489:49
1984 Рейган Р – Мондейл Д 525:13
1988 Буш-ст. Р – Дукакіс Д 426:111
1992 Клінтон Б. Д – Буш-ст. Р 370:168
1996 Клінтон Б. Д – Доул Р 379:159
2000 Буш-мол. Р – Гор Д 271:266
2004 Буш-мол. Р – Керрі Д 286:251
2008 Обама Д – Маккейн Р 365:173
2012 Обама Д – Ромні Р 332:206
2016 Трамп Р – Клінтон Х. Д 304:227
2020 Байден Д – Трамп Р 306:232
2024 Трамп Р – Гарріс Д 312:226.
Таким чином, перемоги з найбільшим за ці роки рахунком мав обидва рази Рейган, а з найменшим – обидва рази молодший Буш, якого, до речі, й Трамп із Байденом випереджають не дуже.
При цьому перемагали не маючи підтримки більшості населення ті ж самі Буш-мол. (2000) і Трамп (2016).