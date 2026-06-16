Как известно, в Соединённых Штатах президента избирает не народ непосредственно, а Колегия выборщиков.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

В цій Колегії кожний штат має певну кількість членів залежно від його населення, і всі її члени від кожного штату мають голосувати так, як проголосувала більшість населення – хоча б і мінімальна – саме цього штату.

Тобто переможець у штаті отримує всі (а не пропорційні) голоси виборців від нього.

Внаслідок цього підсумкову більшість голосів Колегії може отримати не той, за кого була більшість населення країни, а його суперник, як це й відбувалося кілька разів – останні в 2000 і 2016 роках.

Ця складна й абсолютно унікальна система пов’язана з певною самостійністю штатів, перемога в яких відповідно має самостійне значення, а не просто увіллється в загальний підрахунок.

От з якою перевагою в Колегії перемагали своїх суперників американські президенти (Д – демократи, Р – республіканці) останні п’ятдесят років:

1976 Картер Д – Форд Р 297:240

1980 Рейган Р – Картер Д 489:49

1984 Рейган Р – Мондейл Д 525:13

1988 Буш-ст. Р – Дукакіс Д 426:111

1992 Клінтон Б. Д – Буш-ст. Р 370:168

1996 Клінтон Б. Д – Доул Р 379:159

2000 Буш-мол. Р – Гор Д 271:266

2004 Буш-мол. Р – Керрі Д 286:251

2008 Обама Д – Маккейн Р 365:173

2012 Обама Д – Ромні Р 332:206

2016 Трамп Р – Клінтон Х. Д 304:227

2020 Байден Д – Трамп Р 306:232

2024 Трамп Р – Гарріс Д 312:226.

Таким чином, перемоги з найбільшим за ці роки рахунком мав обидва рази Рейган, а з найменшим – обидва рази молодший Буш, якого, до речі, й Трамп із Байденом випереджають не дуже.

При цьому перемагали не маючи підтримки більшості населення ті ж самі Буш-мол. (2000) і Трамп (2016).