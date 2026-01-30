В Киеве мужчина решил зарядить BMW из квартиры после 9 дней без света и вызвал скандал: без электричества могли остаться все. Видео

В Днепровском районе Киева водитель BMW решил зарядить свой электрокар непосредственно из квартиры, создав нагрузку на сеть. На это возмутились соседи владельца авто: перед этим дом 9 дней вообще был без света, и ситуация могла повториться.

Об этом сообщили в социальных сетях. Ситуация с электроснабжением в столице до сих пор очень тяжелая.

Что известно

"Жители дома на Русановской набережной, 10/1, пережили почти 9 дней полного блэкаута – в доме не было света вообще. Лишь недавно электроснабжение более-менее восстановили после аварии. Однако покой длился недолго. Один из соседей решил заряжать свой электромобиль непосредственно из квартиры, что снова создало нагрузку на сеть", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жители дома были возмущены действиями владельца электрокара. После многодневной жизни без света многоэтажка снова оказалась под угрозой аварии, возможных отключений или пожара.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть, как один из жителей эмоционально общается с водителем BMW, который протянул кабель для зарядки авто со второго этажа. Как оказалось, люди уже неоднократно требовали от мужчины не создавать нагрузку на электросеть. Со своей стороны автовладелец заявил, что ему нужен еще час, но после настойчивого требования соседей согласился поехать на специализированную станцию.

Добавим, что, согласно информации Медиа, такие случаи в Киеве не единичны. В частности, на Оболони житель многоэтажки заряжает от домашней розетки свою Tesla. А когда в доме автоматы срабатывают и свет исчезает, удивляется этому.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 24 января, страна-агрессор начала очередную атаку на Украину, запустив более сотни дронов-камикадзе. Также с бортов стратегической авиации противника были выпущены ракеты, в частности по Киеву и области – враг снова бил по критической инфраструктуре.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве по состоянию на утро пятницы, 30 января, без теплоснабжения остаются 378 столичных многоэтажек. Только в Деснянском районе накануне тепло вернули в более чем 100 домов.

