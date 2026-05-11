В Киеве мужчина наугад стрелял из окна дома. Подробности и фото

В Подольском районе Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству. Нарушитель наугад стрелял из окна дома.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

Что известно

"Сегодня ночью (11 мая. – Ред.) мы получили сообщение о стрельбе в Подольском районе. Со слов очевидцев, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов из окна", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, они оперативно прибыли на место и, осмотрев придомовую территорию, обнаружили гильзы. Полицейские установили квартиру, в которую зашел нарушитель, и задержали его.

По факту хулиганства (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, в Киеве в пятницу, 1 мая, на улице Мечты неизвестный произвел несколько выстрелов из авто в сторону женщины с ребенком. После этого нарушитель скрылся с места происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в субботу, 9 мая, в Подольском районе Киева во время конфликта между двумя мужчинами возникла драка, которая переросла в стрельбу. Правоохранители задержали гражданина, который открыл огонь и его оппонента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!