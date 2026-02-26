В Киеве мужчина напал с кулаками на медиков, которые приехали ему помочь. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, напал на бригаду скорой. Медики прибыли на вызов для оказания медицинской помощи хулигану.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителю грозит уголовная ответственность.

Что известно

По словам правоохранителей, вечером на переулке Татарском местная жительница заметила мужчину, который лежал на земле возле подъезда дома в состоянии алкогольного опьянения, и вызвала бригаду экстренной медицинской помощи.

"Увидев врачей, мужчина начал выражаться нецензурной бранью в их адрес. После этого он схватил женщину-парамедика за ногу, ударил кулаком ей в бедро и живот и убежал", – уточнили в пресс-службе.

Участковые офицеры менее чем за полчаса разыскали нападавшего и доставили его в отделение полиции – им оказался 29-летний местный житель.

Правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители привлекли "блогера" к ответственности за хулиганство. Нарушитель устроил хайп в центре города на фоне блэкаутов, вызванных российскими обстрелами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!