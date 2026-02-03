Устроил хайп в центре Киева на фоне блэкаутов: полицейские оперативно нашли 'блогера'. Фото и видео

В Киеве правоохранители привлекли "блогера" к ответственности за хулиганство. Нарушитель устроил хайп в центре города на фоне блэкаутов, вызванных российскими обстрелами.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Молодому человеку грозит штраф.

"В столице, где тысячи людей остаются без света из-за российского террора, отдельные "контент-мейкеры" продолжают искать популярность любой ценой. Так, во время мониторинга сети интернет правоохранители обнаружили видео, на котором местный житель устроил показательную сцену, с целью провокации", – говорится в сообщении.

На выложенном в соцсетях видео можно увидеть, как молодой человек в арендованном лимузине с ярким освещением разъезжает по центру города и демонстративно щеголяет пачкой денег.

Впоследствии, для более эффектной картинки, "блогер" спровоцировал конфликт с прохожей, в ходе которого с откровенным пренебрежением отвечал на замечания пожилой женщины.

Установили личность нарушителя – им оказался 21-летний киевлянин. По результатам проверки на молодого человека составили административный протокол по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

"Правоохранители отмечают: во время, когда жители столицы преодолевают трудности, связанные с дефицитом света и тепла из-за вражеских атак, демонстративные выходки ради лайков – это не креатив, а пренебрежение к обществу и публичному порядку", – подчеркнули в полиции.

