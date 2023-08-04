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В Киеве мошенники продали супругам несуществующую квартиру за 29 млн грн. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
5,8 т.
Злоумышленникам сообщили о подозрении

В Киеве правоохранители разоблачили злоумышленников, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью. Они продали супругам несуществующую квартиру за 29 млн гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

По данным правоохранителей, организатором преступной схемы оказался киевлянин, 1980 года рождения, который привлек в сообщники еще несколько человек.

"Посредники, используя заранее поддельные документы, провели незаконную регистрацию объекта недвижимости – квартиры общей площадью 554,90 кв. м. на 43 этаже в жилом доме на Кловском спуске. На основании поддельных документов злоумышленники получили свидетельства о праве собственности на это Зарегистрированный на одного из участников группировки. В дальнейшем злоумышленники подыскали супругов, которым предложили приобрести квартиру за 29 млн гривен", – рассказали в пресс-службе.

В Киеве мошенники продали супругам несуществующую квартиру за 29 млн грн. Фото
В Киеве мошенники продали супругам несуществующую квартиру за 29 млн грн. Фото

После оформления всех документов пострадавшие обнаружили, что приобрели несуществующую квартиру. Таким же способом злоумышленники реализовали квартиру на проспекте Правды за 2,6 млн гривен. Задержанным сообщили о подозрении в мошенничестве с использованием заведомо подложных документов. На время следствия организатор будет под стражей.

В Киеве мошенники продали супругам несуществующую квартиру за 29 млн грн. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили группу мошенников, обманывавших граждан под видом инвестирования в казино. Обещая сверхприбыли, злоумышленники присвоили деньги более 100 вкладчиков.

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