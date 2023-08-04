В Киеве мошенники продали супругам несуществующую квартиру за 29 млн грн. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили злоумышленников, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью. Они продали супругам несуществующую квартиру за 29 млн гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

По данным правоохранителей, организатором преступной схемы оказался киевлянин, 1980 года рождения, который привлек в сообщники еще несколько человек.

"Посредники, используя заранее поддельные документы, провели незаконную регистрацию объекта недвижимости – квартиры общей площадью 554,90 кв. м. на 43 этаже в жилом доме на Кловском спуске. На основании поддельных документов злоумышленники получили свидетельства о праве собственности на это Зарегистрированный на одного из участников группировки. В дальнейшем злоумышленники подыскали супругов, которым предложили приобрести квартиру за 29 млн гривен", – рассказали в пресс-службе.

После оформления всех документов пострадавшие обнаружили, что приобрели несуществующую квартиру. Таким же способом злоумышленники реализовали квартиру на проспекте Правды за 2,6 млн гривен. Задержанным сообщили о подозрении в мошенничестве с использованием заведомо подложных документов. На время следствия организатор будет под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили группу мошенников, обманывавших граждан под видом инвестирования в казино. Обещая сверхприбыли, злоумышленники присвоили деньги более 100 вкладчиков.

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