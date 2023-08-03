В Киеве разоблачили мошенников, присвоивших деньги более 100 граждан: обещали выгодно инвестировать в казино. Фото и видео

В Киеве правоохранители разоблачили группу мошенников, обманывавших граждан под видом инвестирования в казино. Обещая сверхдоходы, злоумышленники присвоили деньги более 100 вкладчиков.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Было установлено, что жители столицы размещали рекламу в соцсетях и Telegram-каналах и через специальный вебсайт, где предлагали получение сверхвысоких доходов от инвестиций в казино. Злоумышленники убеждали граждан перечислять деньги через платежную систему на подконтрольные банковские карты. Однако более сотни вкладчиков обещанных выплат так и не получили", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские провели 10 обысков, по результатам которых были изъяты два автомобиля, более сотни банковских карт, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, почти две сотни SIM-карт. Кроме того, были обнаружены наличные деньги – 220 тыс. грн, 42 тыс. долларов США и черновые записи.

Лидером группировки был 19-летний мужчина, разрабатывавший новые способы привлечения "инвесторов", занимался получением банковских карт так называемых дропов для дальнейшего вывода денег. Кроме того, он также распределял полученную прибыль между участниками группы. Для общения онлайн с "клиентами" и администрирования собственных Telegram-каналов злоумышленник привлек еще четырех жителей столицы, один из которых был несовершеннолетним.

По факту мошенничества возбуждено уголовное производство, а участникам организованной преступной группы сообщили о подозрении. Кроме того, организатору отдельно сообщили о подозрении еще и во вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция Украины разоблачила группу мошенников, которая присвоила более 20 миллионов гривен, наживаясь на "продаже" автомобилей и квадрокоптеров для нужд Вооруженных сил Украины. Обманутыми клиентами в большинстве своем были сами военные и волонтеры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!