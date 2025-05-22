В Киеве Audi на проспекте Шухевича объезжал пробку по тротуару, разгоняя пешеходов: что ему грозит

В Киеве водители, чтобы объехать пробки и быстрее добраться до пункта назначения, нередко нарушают правила дорожного движения. В частности, на скорости ездят по тротуару и пешеходным дорожкам.

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За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, но он небольшой. Об этом OBOZ.UA рассказал собеседник в патрульной полиции.

В последнее время из-за роста количества авто на дорогах Киева и, соответственно, увеличения пробок, участились случаи грубого нарушения водителями ПДД. В частности, некоторые "спешуны", чтобы сократить время, выезжают на тротуары.

В некоторых случаях можно даже увидеть, что пешеходные дорожки буквально превращаются в дополнительные "полосы" движения для авто. Иногда нарушители ПДД даже сигналят пешеходам, требуя, что те уступили дорогу и пропустили машины. Подобный случай зафиксировали в четверг, 22 мая, на проспекте Романа Шухевича, где водитель Audi "маневрировал" на тротуаре "подгоняя" людей.

Как рассказал наш собеседник в патрульной полиции, за такие действия предусмотрена административная ответственность. Так, согласно п. 11.13 ПДД Украины, запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ или обслуживания торговых и других предприятий, расположенных непосредственно возле этих тротуаров или дорожек.

"Нарушителям правил дорожного движения, согласно части 1 статьи 122 КУоАП, грозит небольшой штраф - только 340 гривен. И такое наказание вообще не пугает водителей. Лучшим вариантом борьбы с такими нарушениями стало бы существенное увеличение штрафов, однако - этим должны уже заниматься законодатели", – добавил наш собеседник.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители остановили еще одного любителя быстрой езды. Водитель автомобиля Aston Martin "летал" по городу со скоростью 133 км/ч.

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