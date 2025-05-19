В Киеве водитель элитного Aston Martin 'летал' по городу со скоростью 133 км/ч. Фото

В Киеве правоохранители остановили еще одного любителя быстрой езды. Водитель автомобиля Aston Martin "летал" по городу со скоростью 133 км/ч.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю ПДД выписали штраф.

"Продолжаем привлекать к административной ответственности нарушителей скоростного режима. Инспекторы обнаружили автомобиль Aston Martin, водитель которого двигался по городу со скоростью 133 км/ч. Мы остановили нарушителя и вынесли на водителя постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч) КУоАП", – говорится в сообщении.

В патрульной полиции напомнили, что согласно части 1 статьи 122 КУоАП за превышение скорости на 20 км/ч предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 340 гривен. Согласно части 4 статьи 122 КУоАП превышение скорости более чем на 50 км/ч – штраф в размере 1700 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в четверг, 8 мая, на бульваре Тараса Шевченко в результате ДТП перевернулась легковушка. Из-за аварии образовалась пробка в сторону Галицкой площади.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!