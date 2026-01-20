В Киеве изменили работу метро, на некоторых станциях поезда не останавливаются. Все подробности

В Киеве во вторник, 20 января, в результате террористической атаки РФ, изменено движение поездов метро. Это касается "красной" линии, где, в частности на двух станциях остановки подвижного состава не происходят.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Город пережил очередной российский удар по объектам критической инфраструктуры.

Изменения движения поездов метро

"Изменения в работе столичного метро. Станции метро "Дарница" и "Левобережная" работают на вход и выход пассажиров", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что движение поездов на "красной" линии происходит следующим образом:

между станциями "Академгородок" – "Арсенальная" интервалы составляют 4 мин 30 с;

между станциями "Дарница" – "Арсенальная" – 8-10 мин.

В пресс-службе отметили, что мимо станций "Гидропарк" и "Днепр" поезда следуют без остановок. Движение поездов на "синей" и "зеленой" линиях – в обычном режиме. Время ожидания поезда – ориентировочно 3-4 мин.

Что предшествовало

В Киеве в результате российской ночной атаки с 19 на 20 января зафиксированы повреждения на левом берегу города. К сожалению, взрывной волной травмирована женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 января страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибший, зафиксированы повреждения.

