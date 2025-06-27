В Киеве пьяный 49-летний 'зацепер' катался между вагонами метро. Подробности и фото

В Киеве правоохранители установили личность 49-летнего "зацепера", который катался между вагонами метро. Свои действия он объяснил стремлением почувствовать экстрим.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. На нарушителя составили административные материалы.

По словам правоохранителей, на днях, во время мониторинга социальных сетей, они обнаружили видео, на котором было видно, что мужчина ехал между вагонами поезда красной ветки столичного метрополитена.

"Полицейские установили личность "зацепера" – им оказался 49-летний местный житель. Мужчина объяснил свои действия тем, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стремился почувствовать экстрим таким опасным способом", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские составили на мужчину административный протокол по факту мелкого хулиганства. В соответствии с санкцией статьи ему грозит штраф, общественные, исправительные работы или административный арест на срок до 15-ти суток.

Как сообщал OBOZ.UA, на синей линии столичного метро 19-летний парень травмировался в тоннеле. Блогер пытался поразить своих подписчиков, снимая видео, но зацепился и упал.

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