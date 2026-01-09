В Киеве из-за российской атаки изменено движение метро и наземного транспорта: все подробности

В Киеве в пятницу, 9 января, в результате российской атаки временно частично не работает общественный электротранспорт. Также внесены изменения в работу метрополитена.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты уже работают над устранением последствий обстрела.

Террористическая атака РФ

"Из-за нарушений в работе энергосистемы, вызванных обстрелом, на левом берегу столицы организовано движение дублирующих автобусных маршрутов", – говорится в сообщении

Как отметили в КГГА, автобусное сообщение организовано следующим образом:

По троллейбусным маршрутам:

29-ТР – "Дарницкая площадь – зал. станция "Зенит";

30-ТР – "ул. Милославская – ул. Кадетский Гай";

31-ТР – "ул. Милославская – ст. м. Лукьяновская";

37-ТР – "ул. Милославская – ст. м. Лесная";

43-ТР – "Кибцентр – Дарницкая площадь";

47-ТР – "ул. Милославская – ст.м. Минская";

50-КР – "ул. Милославская – Дарницкая площадь";

50-ТР – "ул. Милославская – ст. м. Лыбедская".

По трамвайным маршрутам:

22-Т – "просп. Воскресенский – ЗЗБК";

27-Т – "ул. Милославская – ст. м. Позняки"; 27-Т "ул. Позняки";

28-Т – "ул. Милославская – ст. м. Позняки"; 28-Т "ул. Лесная";

29-Т – "ст. м. Бориспольская – ст. м. Лесная".

Кроме того, из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного обстрела поезда метро на "красной" линии курсируют с изменениями. Движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Сейчас время ожидания поезда на этой линии составляет 3:30-3:45 мин.

"Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" – "Лесная" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания. Движение поездов на "синей" и "зеленой" линиях – без изменений", – уточнили в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером 8 января Российская Федерация начала массированную атаку Киева и Киевской области. В ночь на 9 января появилась информация, что в столице есть погибшие и пострадавшие, последствия вражеских ударов фиксируются в нескольких районах города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!