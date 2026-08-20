В Киеве из-за российского обстрела изменено движение транспорта, перекрыты улицы. Все подробности

Страна-террорист Россия в ночь на 20 августа нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела в городе изменено движение общественного транспорта, перекрыты дороги.

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Об этом сообщили в пресс-службах Киевской городской государственной администрации и патрульной полиции Киева. Жителей столицы призвали учитывать эти изменения при планировании поездок.

Что известно

Так, в результате вражеской атаки в ночь на 20 августа общественный транспорт Киева курсирует с изменениями. В частности, троллейбусы № 8 движутся только до Севастопольской площади.

Кроме того, временно изменено движение трамваев № 11, 17. Движение электротранспорта организовано:

ул. Добрынинская – ул. Героев полка "Азов" – ул. Героев Днепра – ст. м. "Героев Днепра".

Также из-за российской террористической атаки временно приостанавливалось движение городской электрички. В настоящее время поезда отправляются поочередно и следуют с задержками.

Кроме того, из-за обстрела движение транспорта временно перекрыто:

по улице Смелянской (от перекрёстка с улицей Владимира Сикевича до перекрёстка с улицей Волынской);

по улице Семьи Идзиковских (от перекрестка с улицей Владимира Сикевича до перекрестка с улицей Волынской).

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером в среду, 19 августа, страна-агрессор нанесла удар по Киеву и пригородам. Незадолго до полуночи враг нанес по региону удары баллистическими ракетами и "Цирконами", раздалась серия взрывов. К сожалению, в столичном регионе есть погибшие и пострадавшие.

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