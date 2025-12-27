В Киеве из-за российского обстрела изменено движение общественного транспорта: все подробности

В Киеве в результате российской атаки в Деснянском районе частично приостановлено движение трамваев. Уже организовано движение автобусов и троллейбусов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Специалисты уже работают над устранением последствий обстрела.

Что известно

"В связи с временным отсутствием напряжения в контактной сети приостановлена работа трамваев № 5. Организовано движение автобусов № 4-Т "Ул. Милославская – ст. Радужная", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что трамваи №№ 28, 27, 33, 35 курсируют до бульв. Воскресенский.

Кроме того, организовано движение автобусов:

№ 28-Т "Ул. Милославская – Дарницкая площадь";

№ 50-ТР "Ул. Милославская – Дарницкая площадь";

№ 30-К "Ул. Милославская – ст.м. "Почайна".

Также организовано движение троллейбусов:

№ 30 "Ст.м. "Почайна" – Кадетский Гай";

№ 31 "Ст.м. "Почайна" – ст.м. "Лукьяновская";

№ 50 "Ст.м. "Лыбедская" – Дарницкая площадь";

№ 47 "Ст.м. "Минская" – ул. Александра Архипенко – ст.м. "Почайна";

№ 31-к "Ул. Радунская – ст. м. "Почайна";

№№ 37-ТР, 37-А "Ул. Радунская – ст. м. "Лесная".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 декабря российские войска устроили массированную комбинированную атаку на Киев – с использованием баллистики, крылатых ракет и ударных дронов. Известно о падении обломков в нескольких локациях и пожар на СТО в Голосеевском районе города.

