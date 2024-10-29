Улицу затянуло паром: в Киеве вблизи НСК 'Олимпийский' произошла авария на теплосети. Видео

В Печерском районе Киева во вторник, 29 октября, произошла авария на теплосети по улице Большой Васильковской. В результате прорыва улицу частично залило горячей водой и затянуло паром.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевтеплоэнерго. Коммунальные службы уже приступили к подготовке к ремонтным работам.

"Сегодня около 7:00 на улице Большая Васильковская, 84 произошло эксплуатационное повреждение в тепловой камере, в результате произошла утечка воды через люк и дренажные каналы на проезжую часть. В настоящее время повреждение локализовано. Аварийно-восстановительная бригада Киевтеплоэнерго перекрыла теплоноситель, обследует локацию и оперативно выполнит ремонтные работы в теплокамере", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, что в результате аварии и утечки горячей воды часть улицы затянуло паром, из-за чего видимость на этой локации значительно ухудшилась.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 6 октября, на проспекте Науки произошла авария на водопроводе. В результате прорыва на проезжей части дороги образовалась яма, а в нескольких жилых домах временно нет водоснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева во вторник, 8 октября, вблизи метро "Дорогожичи" прорвало трубу, в результате чего станцию закрыли на вход и выход. В результате проезжая часть дороги буквально превратилась в озеро.

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