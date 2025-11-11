Произошел оползень, людей заблокировало в доме: новые подробности прорыва трубы на Печерске в Киеве. Фото и видео

В Печерском районе Киева прорвало трубу. В результате аварии произошел оползень, а также подтопило один из многоэтажных домов.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На месте работают коммунальные службы.

Прорыв трубы в центре города

По словам спасателей, 10 ноября в 22:34 им поступило сообщение об аварии на Печерском спуске.

"Произошел прорыв трубопровода городского снабжения с последующим оползнем грунта и подтоплением многоэтажки. В результате аварии были заблокированы жители дома и поврежден автомобиль. Спасатели оказали помощь по ликвидации последствий подтопления", – уточнили в ГСЧС.

Что предшествовало

Вечером понедельника, 10 ноября, пресс-служба КГГА сообщила, что на Печерском спуске обнаружили повреждение на водопроводной сети диаметром 400 мм. В результате чего часть домов временно осталась без водоснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в пятницу, 31 октября, произошел прорыв трубы на бульваре Николая Михновского. В результате этого проезжую часть буквально залило кипятком, возникла пробка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!