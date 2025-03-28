В Киеве из-за подозрительного автомобиля возле ТЦК перекрыли улицу: что известно

В Киеве в пятницу, 28 марта, правоохранители перекрывали улицу возле Голосеевского РТЦК. Это было сделано из-за подозрительного автомобиля, который долгое время был припаркован рядом.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. На месте работает следственно-оперативная группа.

"Информация об автомобиле, длительно припаркованном неподалеку от ТЦК (Голосеевского района. – Ред.), поступила на спецлинию 102. На место прибыли наряды полиции. В ходе проверки каких-либо опасных веществ и предметов в авто не обнаружено. Полиция общается с водителем авто", – добавили в пресс-службе.

Следует добавить, что перед этим в соцсетях сообщали о перекрытии улицы возле здания ТЦК.

Напомним, СБУ на Днепропетровщине задержали агента ФСБ, которого россияне планировали "втемную" взорвать вблизи ТЦК в Кривом Роге. По указаниям врага, мужчина должен был подложить взрывчатку возле контрольно-пропускного пункта военного объекта. Ему светит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины задержали пару, планировавшую двойной теракт вблизи ТЦК в Тернополе. Мужчину и женщину завербовали российские спецслужбы через Telegram-каналы.

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