СБУ задержала российскую агентурную пару, готовившую двойной теракт возле ТЦК в Тернополе. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали пару, которая планировала двойной теракт возле ТЦК в Тернополе. Мужчину и женщину завербовали российские спецслужбы через Telegram-каналы.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

"Служба безопасности сорвала еще одну попытку рашистов расшатать общественно-политическую ситуацию в западных областях Украины. По результатам спецоперации задержана российская агентурная пара, которая готовила сразу два взрыва в Тернополе", – говорится в сообщении.

Сначала враг планировал взорвать служебный автомобиль, припаркованный возле ТЦК, а по прибытии экстренных служб должна была сработать вторая взрывчатка. Таким образом, российские спецслужбы не только стремились привести к максимальным жертвам среди украинских граждан, но и ликвидировать собственных агентов, чтобы избавиться от "лишних свидетелей".

По информации следствия, задачи российских кураторов выполняли двое наркозависимых с Полтавщины – 42-летний мужчина и его 30-летняя сожительница, искавшие деньги "на дозу" через Telegram-каналы. Именно таким образом их завербовали спецслужбы РФ. По указанию врага пара приехала в Тернополь для подготовки теракта.

Прибыв в областной центр, злоумышленники получили от россиян указание арендовать квартиру, где они хранили два самодельных взрывных устройства. Взрывчатка была оснащена дополнительными поражающими элементами, в частности, гайками, а также электронными средствами дистанционного подрыва.

Служба безопасности разоблачила агентов на начальном этапе их подрывной деятельности. После фиксации преступных действий оперативники задержали их при транспортировке взрывчатки к месту запланированного теракта.

Следователи СБУ объявили задержанным подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта);

– ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ на Днепропетровщине задержала агента ФСБ, которого россияне планировали "втемную" взорвать вблизи ТЦК в Кривом Роге. По указаниям врага, мужчина должен был подложить взрывчатку возле контрольно-пропускного пункта военного объекта. Ему светит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала в Одессе агентку ФСБ, готовившую ракетный удар по базе морпехов ВСУ. После этого она планировала бежать на территорию России, а оказалась за решеткой. Ей светит пожизненное заключение.

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