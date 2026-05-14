В Киеве из-за ночной атаки изменено движение общественного транспорта: подробности

Страна-террорист РФ в ночь на 14 мая нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Вследствие этого в четверг изменено движение общественного транспорта в Дарницком районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Горожанам лучше заранее планировать свои маршруты.

Что известно

Так, в Дарницком районе Киева в четверг, 14 мая, утром в результате ночной атаки частично было изменено движение общественного транспорта.

Как отметили в КГГА, движение организовано без заезда на ст. м. "Харьковская", а именно:

Автобусы №№ 104, 108, 109 – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства Тарасовцев. Далее по собственному маршруту.

– ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства Тарасовцев. Далее по собственному маршруту. Автобус № 22 – ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства Тарасовцев – ул. Анны Ахматовой – ул. Ревуцкого – просп. Николая Бажана. Далее по собственному маршруту.

– ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства Тарасовцев – ул. Анны Ахматовой – ул. Ревуцкого – просп. Николая Бажана. Далее по собственному маршруту. Автобусы № 45 – на ул. Ревуцкого – ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого. Далее по собственному маршруту.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты. Известно как минимум о пострадавших, к сожалению, есть погибший.

