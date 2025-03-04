В Киеве из-за масштабного ДТП на мосту Патона образовалась большая пробка. Подробности, фото и видео

В Киеве во вторник, 4 марта, на мосту Патона произошла масштабная авария. В результате ДТП образовалась большая пробка в сторону левого берега города.

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Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на мосту Патона движение транспорта затруднено в направлении проспекта Соборности. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" – говорится в сообщении.

В соцсетях добавили, что в результате масштабной аварии образовалась большая пробка – от супермаркета "Новус". Согласно данным Google Maps, чтобы проехать проблемный участок протяженностью 5 километров, водителям понадобится около 30 минут.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области легковушка на скорости сбила двух пешеходов. В результате ДТП один человек погиб, а другой – госпитализирован.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 3 марта, водитель легковушки выехал на встречную полосу и спровоцировал масштабную аварию. В результате ДТП на Новоирпенской трассе пострадали три человека.

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