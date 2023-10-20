В Киеве из-за аварий и погоды возникли пробки: где есть проблемы с движением авто. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 20 октября, из-за погоды на дорогах города зафиксировали несколько ДТП. В результате в столице образовались многочисленные пробки.

Об этом сообщили в социальных сетях. Планируйте время и маршруты заранее, чтобы вовремя добраться до места назначения (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Из-за плохой видимости и дождя, который идет в Киеве с ночи, в городе уже произошло несколько ДТП, поэтому улицы столицы в пробках", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что движение транспорта осложнено на Окружной дороге Борщаговки, Севастопольской площади, Воздухофлотском проспекте и других улицах. Также полностью "стоит" центр города, в частности, Подол.

Напомним, в Бориспольском районе Киева автомобиль Renault на скорости въехал в отбойник, а затем машину отбросило под колеса грузовика. В результате ДТП пострадали водитель легковушки и ее пассажир.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в четверг, 19 октября, произошла авария с участием автомобиля Toyota. В результате ДТП один мужчина погиб, а еще один получил травмы.

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