newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

В Киеве из-за аварий и погоды возникли пробки: где есть проблемы с движением авто. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
2,1 т.
В столице движение транспорта сковали многочисленные пробки

В Киеве в пятницу, 20 октября, из-за погоды на дорогах города зафиксировали несколько ДТП. В результате в столице образовались многочисленные пробки.

Об этом сообщили в социальных сетях. Планируйте время и маршруты заранее, чтобы вовремя добраться до места назначения (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Из-за плохой видимости и дождя, который идет в Киеве с ночи, в городе уже произошло несколько ДТП, поэтому улицы столицы в пробках", – говорится в сообщении.

В Киеве из-за аварий и погоды возникли пробки: где есть проблемы с движением авто. Фото и видео
Видео дня

Отмечается, что движение транспорта осложнено на Окружной дороге Борщаговки, Севастопольской площади, Воздухофлотском проспекте и других улицах. Также полностью "стоит" центр города, в частности, Подол.

В Киеве из-за аварий и погоды возникли пробки: где есть проблемы с движением авто. Фото и видео

Напомним, в Бориспольском районе Киева автомобиль Renault на скорости въехал в отбойник, а затем машину отбросило под колеса грузовика. В результате ДТП пострадали водитель легковушки и ее пассажир.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в четверг, 19 октября, произошла авария с участием автомобиля Toyota. В результате ДТП один мужчина погиб, а еще один получил травмы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!