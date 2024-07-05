В Киеве и области в один из дней не будут отключать свет: названа причина и дата

В Киеве и Киевской области в один из дней с 9 по 24 июля вообще не будут отключать свет. Это необходимо для того, чтобы были произведены измерения фактической электроэнергии потребления в регионе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго. В стране продолжается процесс восстановления поврежденной обстрелами энергоинфраструктуры.

"С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений. В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе. Это необходимо для того, чтобы были произведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие измерения проводятся ежегодно – зимой и летом – и позволяют нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны", – говорится в сообщении.

Так, согласно информации Укрэнерго, ограничений не будет: в Киеве – 10 июля, в Киевской области – 11.

Напомним, в Киеве жители дома ОСМД "Художник" совместно с городом установили солнечные панели и инверторы. Они являются дублирующим источником электроэнергии, в частности, для домового оборудования, в ситуациях возможного отключения электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине активно устанавливают газовые электрические установки, которые передало Агентство США по международному развитию (USAID). В настоящее время к энергосистеме подключили 19 таких мини-ТЭС.

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