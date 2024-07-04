Является дублирующим источником электроэнергии: Кличко показал дом в Киеве, где город помог установить солнечные батареи. Видео

В Киеве жители дома ОСМД "Художник" совместно с городом установили солнечные панели и инверторы. Они являются дублирующим источником электроэнергии, в частности, для домового оборудования, в ситуациях возможного отключения электроэнергии.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Подобное оборудование позволяет до двух суток работать индивидуальным теплопунктам автономно.

"Жители жилого дома по улице Большой Васильковской, ОСМД "Художник", совместно с городом, осуществили комплекс энергоэффективных мероприятий. Среди которых установили солнечные панели и инверторы. Они являются дублирующим источником электроэнергии. В частности, для домового оборудования, в ситуациях возможного отключения электроэнергии", – рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, индивидуальный теплопункт может полностью работать автономно от солнечных батарей до 48 часов.

"А если с освещением мест общего пользования и внешним освещением – на батареях это все может работать сутки. Если и с подключенными лифтами, то 12 часов", – уточнил Кличко.

Киевский городской голова добавил, что сейчас городские власти уделяют особое внимание Программе по частичному возмещению стоимости независимых источников энергии. По этому механизму город компенсирует 75% стоимости приобретенного генератора или другого оборудования.

"На начало этого года в домах ОСМД и ЖСК установили более 670 единиц разного оборудования. В целом, с другими домами, - более 1 тысячи. Сумма возмещения от города составила около 18,6 млн. грн", – подчеркнул Кличко.

Глава КГГА добавил, что в четверг, 4 июля Киевсовет принял изменения в порядок возмещения, увеличив суммы возмещения. Особенно – для домов большой этажности.

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