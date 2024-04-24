В Киеве и области из-за аварии часть домов временно осталась без света: где нет электричества

В Святошинском районе Киева в среду, 24 апреля, в результате аварии часть домов временно осталась без света. Кроме того, такие же проблемы есть и в части Бучанского района Киевщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Специалисты уже приступили к ремонтным работам.

"Святошинский район столицы: часть домов временно без света. Энергетики устраняют последствия аварии. В эти минуты переключаем дома по резервным источникам питания", – сообщили в пресс-службе.

В ДТЭК добавили, что также без электричества осталась часть Бучанского района Киевщины. По предварительным прогнозам, специалисты вернут свет в дома в течение ближайших двух часов.

Напомним, из-за российских обстрелов утром 24 апреля в Одессе повреждены воздушные линии электросети. На время без света осталась часть жителей Хаджибейского района города. Кроме того, действуют графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей в Харьковской области и промышленности – на Криворожье.

Как сообщал OBOZ.UA, следующим летом Украина, вероятно, не сможет избежать введения графиков отключения электроэнергии. Причина – ожидаемые традиционные пики потребления в самые жаркие месяцы года.

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