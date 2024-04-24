Дефицит и обстрелы: часть большого города осталась без электроэнергии, где еще нет света

Из-за российского обстрела утром 24 апреля в Одессе повреждены воздушные линии электросети. На время без света осталась часть жителей Хаджибейского района города. Кроме того, действуют графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей в Харьковской области и для промышленности – на Криворожье. Из-за аварии отключили жителей одного их районов Киева.

"Сегодня в 09:30 потребление на 10% превышает вчерашний уровень в это же время. В то же время в течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии", – сообщили в "Укрэнерго".

Энергетики объяснили, что из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей. Поэтому украинцев просять потреблять ток экономно.

"Сегодня, 24 апреля, Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден третий день подряд привлекать аварийную помощь в течение почти всех суток из энергосистем европейских стран. Просим всех потребителей бережливо потреблять электроэнергию. А промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания", – заявили в компании.

Одесса: отключения из-за обстрела

Продолжаются ремонтные работы. Ожидается, что электроэнергию одесситам вернут до конца дня, рассказали в ДТЭК Одесские электросети. "Специалисты осуществляют аварийно-восстановительные работы по разрешению военного командования и спасателей", – говорится в сообщении.

Отключение потребителей в Одессе подтвердили и в Минэнергетики. "В г. Одесса в результате обстрела отключены воздушные линии и подстанции, есть обесточенные потребители. Продолжаются восстановительные работы", – рассказали там.

Киев: произошла авария

В Святошинскиом районе столицы часть домов временно без света. Энергетики ликвидируют последствия аварии.

"В эти минуты переключаем дома по резервным источникам питания. Также без электричества осталась часть Бучанского района Киевской области. По предварительным прогнозам, должны вернуть свет в доме в течение ближайших двух часов", – сообщали в ДТЭК.

Харьковщина: действуют графики

Ограничения потребления для бытовых потребителей в Харьковской области действуют уже в течение суток. К утру 24 апреля "планово" обесточено около 207 тысяч бытовых потребителей.

С 21 апреля графики отключений в Харькове и области обновили. Однако с этой даты гарантированных отключений меньше не стало – свет по-прежнему будут выключать как минимум на 3 часа в сутки. У каждого потребителя будет по четыре режима подачи электричества в сутки:

красный – электроэнергия отключена;

желтый – оперативные переключения;

зеленый – отключения отсутствуют;

перечеркнутый желтый – возможные отключения из-за пикового потребления или оперативного переключения.

"Ситуация по аварийным отключениям электроэнергии стабилизирована. Жители Харькова и близлежащих населенных пунктов без света в среднем не более 4 часов в сутки... Большинство жителей Харькова и близлежащих населенных пунктов со спутниковым и кабельным телевидением. Мобильная связь и интернет тоже есть", – рассказывал глава Харьковской ОДА Олег Синегубов.

Где еще нет света: ситуация по регионам

Из-за непогоды обесточено 3466 абонентов в 23 населенных пункта. Все они расположены в Хмельницкой области, сообщили в Минэнерго.

В Днепропетровской области из-за боевых действий было отключено 2197 абонентов, продолжаются восстановительные работы. В Донецкой области в остаются без напряжения 45,3 тысяч абонентов в 89 населенных пунктах.

Ремонтные бригады на Запорожье возобновили энергоснабжение для 201 абонента, что нарушалось из-за повреждения электрооборудования. Из-за новых обстрелов обесточено 465 точек учета. Без напряжения остаются 4195 абонентов.

По техническим причинам отключены 5899 абонентов в 5 населенных пунктах Киевской области. В результате боевых действий обесточены 57 бытовых потребителей на Николаевщине.

Из-за обстрела в Сумской области отключено 567 абонентов в 3 населенных пунктах. Всего остаются отключенными 7232 точек учета в 81 населенном пункте. Также из-за боевых действий остается отключенным 1281 абонент в 24 населенных пунктах Черниговщины.

В Херсоне остаются обесточенными 2840 точек учета. В области – 25,8 тысячи абонентов в 45 населенных пунктах.

Введения графиков отключений избежать не удастся

В то же время грядущим летом Украина, вероятно, не сможет избежать введения графиков отключения электроэнергии. Причина – ожидаемые традиционные пики потребления в самые жаркие месяцы года.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает Forbes. Он отметил: если бы не вынужденные аварийные отключения в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, отключения по всей стране могли бы применяться уже сейчас.

"Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений. Это умеренно оптимистический сценарий. При худшем сценарии доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4-6 часов в сутки. Но апокалипсиса не будет", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время энергетики призывают уже сейчас экономить электроэнергию – дабы не создавать лишней нагрузки на сеть. Самый простой способ – не использовать одновременно энергозатратные приборы. Больше всего электричества "ест" электроплита – около 3,5 кВт*ч.

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