В Киеве двое студентов угнали прокатное авто, а потом разобрали его. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали двух студентов, которые, по информации следствия, причастны к угону транспорта компании по прокату авто. Кроме того, нарушители сняли с машины часть деталей, в частности, колеса.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, они к ним обратился работник компании по сервису аренды авто (каршеринг) с сообщением об исчезновении Volkswagen, который был припаркован на перекрестке улицы Архитектора Николаева и проспекта Красной Калины. Мужчина сообщил, что вечером оставил машину на обочине, а утром обнаружил ее отсутствие.

Оперативники установили, что к угону авто могут быть причастны двое студентов в возрасте 20 и 21 год. Поздним вечером молодые люди заметили припаркованный у дороги автомобиль и решили им завладеть.

"Они открыли замок, отогнали машину в лес, где сняли шины с дисками, зеркала, фонари, автомагнитолу и коврики. Похищенные вещи злоумышленники переложили в собственную машину, а изуродованный Volkswagen оставили в лесопосадке", – уточнили в пресс-службе.

По факту угона авто, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанным сообщили о подозрении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!