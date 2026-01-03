В Киеве мужчина угнал автобус и устроил массовое ДТП. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, угнал автобус. Затем злоумышленник устроил массовое ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним обратился житель Киева, который сообщил, что на одной из улиц Святошинского района неизвестный сел за руль автобуса и совершил ДТП. Прибыв на место правоохранители выяснили, что транспортным средством незаконно завладел нетрезвый мужчина – 32-летний житель Полтавской области, который на днях приехал в столицу.

"Установлено, что идя по улице злоумышленник заметил припаркованный автобус "Богдан" и, нажав на передние пассажирские двери, проник в салон. Внутри нарушитель обнаружил ключи от замка зажигания, завел двигатель и начал движение. Однако вскоре, не справился с управлением исовершил столкновение с автомобилями Toyota и Mercedes, которые стояли рядом, а затем наехал на дерево", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по факту незаконного незаконное завладение транспортным средством (ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины). На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

