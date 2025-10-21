В Киеве двое мужчин, угрожая топором и пистолетом, 'выбивали' в кафе зарплату для знакомой. Подробности и фото

В Киеве будут судить двух мужчин, которые, по информации следствия, с угрозами "выбивали" зарплату для знакомой у администратора кафе. Чтобы достичь своей цели, злоумышленники вооружились топором и пистолетом.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, происшествие произошло в июле этого года в Соломенском районе столицы. Тогда в полицию поступило сообщение о конфликте в кафе, во время которого мужчины угрожали оружием работнику заведения.

В ходе следствия установлено, что 55-летний житель Киева вместе с 41-летним знакомым решили помочь своей знакомой. Женщина жаловалась, что ей не полностью выплатили заработную плату за несколько дней работы поваром в одном из заведений питания.

"Мужчины пришли к администратору заведения, и демонстрируя топор и пистолет пригрозили ему физической расправой и заставили отдать 800 гривен. Работник кафе нажал тревожную кнопку, после чего наряд полиции мгновенно прибыл и задержал нападавших на месте происшествия", – уточнили в пресс-службе.

Тогда по данному факту было открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. Сейчас следствие завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

