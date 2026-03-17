В Киеве два ДТП полностью заблокировали движение по Днепровскому спуску. Подробности, фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
В Киеве два ДТП полностью заблокировали движение по Днепровскому спуску. Подробности, фото и видео

В Печерском районе Киева утром вторника, 17 марта, на Днепровском спуске произошло ДТП с участием по меньшей мере четырех авто. В результате движение в сторону центра было полностью заблокировано.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Обстоятельства и причины аварий установят правоохранители.

Что известно

Так, утром около 8:00 на Днепровском спуске, не доезжая до Аскольдовой могилы, произошли два ДТП с участием четырех авто. Машины отдельно столкнулись на двух полосах, в результате чего движение в сторону центра было полностью заблокировано.

В Киеве два ДТП полностью заблокировали движение по Днепровскому спуску. Подробности, фото и видео
В Киеве два ДТП полностью заблокировали движение по Днепровскому спуску. Подробности, фото и видео
В Киеве два ДТП полностью заблокировали движение по Днепровскому спуску. Подробности, фото и видео

Водители были вынуждены ждать около получаса приезда правоохранителей. После прибытия полицейских, которые зафиксировали одну из аварии, движение по одной из полос было открыто, однако до сих пор наблюдается пробка в сторону аллеи Героев Крут и Парковой дороги.

В Киеве два ДТП полностью заблокировали движение по Днепровскому спуску. Подробности, фото и видео
В Киеве два ДТП полностью заблокировали движение по Днепровскому спуску. Подробности, фото и видео
В Киеве два ДТП полностью заблокировали движение по Днепровскому спуску. Подробности, фото и видео

Ситуация с аварийностью

В Киеве на Столичном шоссе автомобиль Volkswagen на скорости съехал с дороги и протаранил дерево. Водитель легковушки, который имел признаки опьянения, чудом не пострадал, а машина превратилась в груду металла.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева легковушка на скорости протаранила микроавтобус. В результате столкновения последнее авто перевернулось на бок и "проехало" в таком положении около 10 метров.

