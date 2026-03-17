В Киеве два ДТП полностью заблокировали движение по Днепровскому спуску. Подробности, фото и видео

В Печерском районе Киева утром вторника, 17 марта, на Днепровском спуске произошло ДТП с участием по меньшей мере четырех авто. В результате движение в сторону центра было полностью заблокировано.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Обстоятельства и причины аварий установят правоохранители.

Что известно

Так, утром около 8:00 на Днепровском спуске, не доезжая до Аскольдовой могилы, произошли два ДТП с участием четырех авто. Машины отдельно столкнулись на двух полосах, в результате чего движение в сторону центра было полностью заблокировано.

Водители были вынуждены ждать около получаса приезда правоохранителей. После прибытия полицейских, которые зафиксировали одну из аварии, движение по одной из полос было открыто, однако до сих пор наблюдается пробка в сторону аллеи Героев Крут и Парковой дороги.

Ситуация с аварийностью

В Киеве на Столичном шоссе автомобиль Volkswagen на скорости съехал с дороги и протаранил дерево. Водитель легковушки, который имел признаки опьянения, чудом не пострадал, а машина превратилась в груду металла.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева легковушка на скорости протаранила микроавтобус. В результате столкновения последнее авто перевернулось на бок и "проехало" в таком положении около 10 метров.

