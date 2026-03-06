В Киеве пьяный водитель на скорости протаранил дерево: авто превратилось в груду металла. Фото

В Киеве на Столичном шоссе автомобиль Volkswagen на скорости съехал с дороги и протаранил дерево. Водитель легковушки, который имел признаки опьянения, чудом не пострадал, а машина превратилась в груду металла.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя ПДД составили сразу два админпротокола.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от очевидцев о ДТП на Столичном шоссе. Водитель Volkswagen не справился с управлением и въехал в дерево.

Инспекторы оперативно прибыли на место происшествия – к счастью, мужчина, который находился за рулем легковушки, чудом не пострадал. Однако, автомобиль получил механические повреждения, а автовладелец имел явные признаки опьянения.

Отмечается, что пройти медицинское освидетельствование водитель категорически отказался. На него составили протоколы за нарушение ПДД, повлекшее аварии и за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Ответственность за нетрезвую езду

Стоит напомнить, что за управление машиной предусмотрена административная ответственность:

по ч. 1 ст. 130 КУоАП — штраф 17 тыс. грн с лишением права управления на 1 год;

с лишением права управления на 1 год; по ч. 2 ст. 130 КУоАП — штраф 34 тыс. грн с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием ТС или без такового или админарест на 10 суток с возмездным изъятием ТС или без такового;

с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием ТС или без такового или админарест на 10 суток с возмездным изъятием ТС или без такового; по ч. 3 ст. 130 КУоАП — штраф 51 тыс.грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства;

с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства; по ч. 4 ст. 130 КУоАП — штраф 34 тыс. или административный арест на срок 15 суток, с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.

