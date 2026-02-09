В Киеве на Троещине легковушка протаранила и перевернула микроавтобус. ДТП попало на видео

В Деснянском районе Киева легковушка на скорости протаранила микроавтобус. В результате столкновения последнее авто перевернулось на бок и "проехало" в таком положении около 10 метров метров.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Что известно

"Сегодня (9 февраля. – Ред.) на перекрестке улиц Сержа Лифаря и Крайней случилось ДТП. Патрульные оперативно прибыли на место происшествия, убедились что никто не пострадал и выяснили все обстоятельства аварии", – говорится в сообщении.

Предварительно полицейские установили, что водители автомобилей Mercedes и Dacia выехали на перекресток на запрещающий сигнал. Микроавтобус Mercedes на красный, а лековик Dacia – на желтый. Именно это и стало причиной столкновения – в результате аварии один из автомобилей перевернулся на бок.

Инспекторы составили на обоих водителей протоколы по статье 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП) КУоАП, в дальнейшем решение по делу будет принимать суд.

